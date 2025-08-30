حملة دهم واعتقالات يشنها الاحتلال في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي -الليلة الماضية وفجر السبت- حملة اقتحامات في الضفة الغربية تخللها اعتقالات وعمليات دهم لمنازل المواطنين.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة مواطنين، بعد أن اقتحمت بلدة العبيدية، ودهمت عدة منازل، حيث اعتقلت خمسة مواطنين هم: هشام داوود أحمد ردايدة (47 عاما)، وإياد يوسف صافي حساسنة (42 عاما)، وفوزي عامر محمد أبو سرحان (48 عاما)، ومجاهد محمد صافي حساسنة (24 عاما)، وشقيقه يونس (26 عاما).

ومن منطقة أبو نجيم شرقا اعتقل الاحتلال عيسى ناصر عيسى شوكة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة وداهمت منزل المواطن حابس دخل الله أحمد العمور وسلمته بلاغا لمقابلة مخابراتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة قباطية جنوب جنين، بعدة آليات عسكرية، ونشرت فرق المشاة في الشوارع، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وطالت عمليات الاقتحام، مخيمي بلاطة وعسكر في نابلس، حيث سيرت دوريات محمولة في حارات المخيمين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام