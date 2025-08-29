الجمعة   
    رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية: استهداف العدو الصهيوني لصنعاء لن يمر دون عقاب

      أكد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، لوكالة سبأ، أن اليمن لن يتراجع عن موقفه الداعم لغزة، مهما كان حجم الاستهداف أو حجم التضحية.

      وأشار الغماري إلى أن التصعيد الصهيوني في غزة أو تجاه اليمن ليس دليل قوة، بل دليل عجز وفشل في تحقيق أهدافه على مدى قرابة العامين، مؤكدًا أن أي تصعيد سيواجه بالتصعيد وفق ما يراه اليمن مناسبًا وبعون الله.

      ووجه اللواء الغماري تحية تقدير إلى صمود أهالي غزة التاريخي ومجاهدي المقاومة الأبطال، الذين يستعدون لتلقين العدو خسائر فادحة في مواجهة تصعيده تجاه مدينة غزة.

      كما أشاد بملايين جماهير الشعب اليمني الوفي المؤمن الصامد، الذي خرج اليوم ويخرج على مدى عامين دون وهن أو فتور، مؤكدًا استمرار دعم اليمن لغزة في مختلف الظروف.

      المصدر: وكالة سبأ

