تركيا تقطع العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي وتغلق المجال الجوي أمام طائراته

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الجمعة، أن أنقرة أنهت جميع علاقاتها التجارية مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة وصفها بأنها تأتي احتجاجاً على الحرب في غزة.

وقال فيدان، خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في القطاع، إن بلاده “قطعت العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي بشكل كامل”.

وأوضح أن أنقرة لم تعد تسمح للسفن التركية بالتوجه إلى الموانئ التابعة للاحتلال الإسرائيلي، كما منعت دخول الطائرات الإسرائيلية إلى أجوائها.

وأضاف الوزير أن أنقرة أوقفت بالفعل تعاملاتها التجارية مع الكيان الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة، مشيراً إلى أن “جميع الدول التي كانت تعارض حل الدولتين باتت مقتنعة الآن أنه لا بديل عنه”.

ولفت فيدان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي “يسعى إلى إدخال دول المنطقة في حالة فوضى”، مؤكداً في الوقت نفسه معارضة تركيا “لكل الخطط الرامية إلى ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة”.

وكانت تركيا قد قلصت التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي بنسبة نحو 30 بالمئة اعتبارًا من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 2 مايو/أيار 2024، وأوقفت في 9 أبريل/نيسان 2024 تصدير 1019 سلعة إلى الكيان الإسرائيلي في 54 قطاعًا.

وتوقفت كليًا جميع عمليات التصدير والاستيراد والتجارة العابرة مع الكيان الإسرائيلي في كل فئات السلع اعتبارًا من 2 مايو/أيار 2024، ولم يعد هناك أي نشاط تجاري بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المعاملات في الجمارك والمناطق الحرة.

وفي جانب آخر من كلمته، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن مقاومة الفلسطينيين ضد الكيان الإسرائيلي ستغير مجرى التاريخ و”ستهز أركان نظام مهترئ”.

وأوضح الوزير أن الكيان الإسرائيلي يتجاهل القيم الإنسانية الأساسية عبر ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة منذ عامين أمام أعين العالم. وشدد على أن مقاومة الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي “ستكون رمزًا للمضطهدين وستهز أركان نظام مهترئ”، مشيرًا إلى أن الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة “سُجلت كواحدة من أظلم الصفحات في تاريخ البشرية”.

وأضاف فيدان: “نعارض خطة تهجير الفلسطينيين من غزة أيا كان من يطرحها، فهي باطلة بالنسبة لنا”.

حماس تثمن المواقف التركية الداعمة للفلسطينيين وتدعو لتصعيد العقوبات ضد الكيان الصهيوني

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المواقف التركية الداعمة للشعب الفلسطيني، في ظل الحرب الإبادة الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى ما أكّده اليوم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكيان الصهيوني، وإغلاق الأجواء أمام طائراته، وفضح جرائمه وعدوانه المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت حماس تركيا والدول العربية والإسلامية، ودول العالم الحر، إلى تصعيد الإجراءات العقابية ضد الكيان الصهيوني، وقطع كافة العلاقات معه وعزله، لإلزامه بوقف الإبادة الجماعية وتدمير قطاع غزة وكل سبل الحياة فيه، ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.

