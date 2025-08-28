أبو ردينة: تسليم الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في المخيمات للجيش اللبناني

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلّمت اليوم الخميس الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتحديداً في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، إلى الجيش اللبناني كعهدة (وديعة)، على أن تستكمل عملية التسليم لبقية المخيمات تباعاً.

وأوضح أبو ردينة أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى البيان الرئاسي المشترك الصادر في 21 أيار الماضي عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة لبنانية – فلسطينية مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع الالتزام باحترام السيادة اللبنانية والقوانين المرعية الإجراء.

وأشار أبو ردينة إلى أن الجانبين أكدا التزامهما توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية.

وشدد على أن الجانبين جددا التمسك بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، بما يضمن احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.

المصدر: الوكالة الوطنية