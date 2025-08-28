14 قتيلاً بهجوم روسي ضخم على كييف وتضرر مقر البعثة الأوروبية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 14 شخصاً وإصابة 25 على الأقل في قصف روسي واسع استهدف العاصمة كييف فجر اليوم الخميس، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تضرر مقر بعثته جراء هذا الهجوم.

واعتبر زيلينسكي تعليقا على هذا الهجوم أن “الروس لا يريدون إنهاء الحرب بل شن ضربات جديدة”، مؤكدا أنه “لا بد من فرض عقوبات جديدة على موسكو”.

وقد أطلقت روسيا 629 طائرة مسيّرة وصاروخا على أوكرانيا الليلة الماضية، في هجوم هو الثاني من حيث الحجم في غارة واحدة منذ اندلاع الحرب، بحسب ما أفادت القوات الجوية الأوكرانية.

وأعلنت كييف أن موسكو أطلقت 598 مسيّرة و31 صاروخا، من بينها اثنان من طراز كينجال الفرط صوتي و9 صواريخ باليستية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، تيمور تكاتشينكو، عبر تطبيق تليغرام إن “هجوما باليستيا روسيا” طال 3 على الأقل من أحياء كييف وتسبب في اندلاع حريق في روضة أطفال ومبنى سكني.

في هذا السياق، قال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إنه شاهد صاروخا يتم اعتراضه وحطامه المحترق يتساقط على العاصمة، كما سمع أزيز طائرات مسيرة تحلّق في سماء كييف.

وأشار المصدر ذاته إلى فرار عدد من سكان العاصمة إلى ملجأ تحت الأرض حيث راحوا يتابعون الأخبار على تليغرام، بينما لجأ آخرون إلى مترو الأنفاق حاملين معهم أكياس نوم.

بدوره، قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إن “هجوما ضخما” استهدف كييف وأوقع 4 جرحى على الأقل نقلوا إلى المستشفى، قبل أن تعلن السلطات عن حصيلة القتلى والجرحى.

وقد تعرض مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف لأضرار جراء هجوم جوي روسي واسع طال العاصمة الأوكرانية ليل الأربعاء الخميس، بحسب رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا.

وندد كوستا في منشور على منصة إكس بـ”ليلة جديدة من الهجومات الصاروخية الروسية القاتلة على أوكرانيا”، مبديا تعاطفه مع “الضحايا الأوكرانيين وأيضا أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي التي تضرر مبناها في هذه الضربة الروسية المتعمدة”.

وشدد على أن التكتل “لن يخضع للترهيب. العدوان الروسي لن يؤدي سوى لزيادة عزيمتنا للوقوف بجانب أوكرانيا وشعبها”.

وخارج العاصمة، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية عن “هجوم ضخم” روسي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في منطقة فينيتسا (وسط) وأدّى إلى تأخير في حركة القطارات.

وتأتي الهجمات الروسية الجديدة في ظل تبادل الهجمات بشكل شبه يومي بين روسيا وأوكرانيا خاصة بالمسيرات التي تستهدف مواقع عسكرية وأخرى حيوية لدى الطرف الآخر.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين عسكريين، قولهم إن أوكرانيا تستخدم المسيرات أكثر من مدفعيتها لأنها تمتلك منها عددا أكبر.

وبحسب تصريحات مسؤول غربي للصحيفة ذاتها فإن الطائرات المسيرة تسببت فيما بين 70% و80% من الخسائر في أوكرانيا.

وتواصلت الهجمات في أوكرانيا وروسيا في الأيام الأخيرة رغم الجهود الدبلوماسية المكثّفة الرامية لإنهاء النزاع المستمر منذ مطلع 2022.

وفي الأشهر الأخيرة تمكّن الجيش الروسي الذي يحتلّ حوالي 20% من أوكرانيا في الشرق والجنوب، من تسريع وتيرة تقدّمه الميداني في مواجهة وحدات أوكرانية أقل عددا وتجهيزا.

المصدر: وكالات