دولي

زيلنسكي يوفد مساعديه إلى واشنطن لبحث الضمانات واللقاء المحتمل مع بوتين

أفادت وكالة “بلومبرغ”، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أرسل مبعوثين رفيعي المستوى إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في وقت يبحث فيه حلفاء كييف الضمانات الأمنية المحتملة للدولة التي مزقتها الحرب.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الوفد الأوكراني يضم رئيس أركان زيلنسكي، أندريه يرماك، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، ومن المرجح أن يتركز جدول الأعمال على الضمانات الأمنية والإعداد لاجتماع ثنائي محتمل بين زيلنسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي الزيارة في أعقاب اجتماع رفيع المستوى جمع زيلنسكي بالرئيس الأميركي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض في 18 آب/أغسطس، حيث يدفع ترامب نحو اتفاق سريع بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب، فيما يركّز داعمو أوكرانيا على بلورة ضمانات أمنية تواكب أي اتفاق مستقبلي مع روسيا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنّ بوتين وافق على لقاء زيلنسكي وأن الاستعدادات جارية، لكن الكرملين لم يؤكد ذلك، فيما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، على أنّ “الأجندة ليست جاهزة على الإطلاق”.

وفي خطابه المسائي، أعلن زيلنسكي عن إطلاق جهد دبلوماسي جديد للتواصل مع دول قد تستضيف محادثات السلام، مشيراً إلى تركيا ودول الخليج وعدد من الدول الأوروبية كخيارات محتملة. ورافق ذلك زيارة قام بها يرماك وعمروف لقطر.

وقال زيلنسكي “من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الحرب. لكن كل شيء سيعتمد على إرادة قادة العالم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لممارسة الضغط على روسيا. هناك حاجة إلى خطوات جديدة، وضغوط جديدة، من عقوبات ورسوم جمركية، ويجب أن يكون كل ذلك مطروحاً على الطاولة”.

