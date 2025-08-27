دولي

بابا الفاتيكان: لإنهاء العقاب الجماعي في غزة

دعا بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، في حديث له يوم الأربعاء، إلى “وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في غزة، وإنهاء العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين”.

وقال البابا: “أدعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، وإقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مع احترام كامل للقانون الدولي”، مشدّدًا على “ضرورة حماية المدنيين بموجب القانون الدولي”.

وأضاف البابا أن “الدمار في غزة يجب أن يتوقف”، مؤكدًا أن “القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي، والاستخدام غير المنضبط للقوة، والنزوح القسري للفلسطينيين”.

ويواصل العدو الإسرائيلي عدوانه وجرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في ظل دعمٍ أميركي وغربي، وصمتٍ من الدول العربية.

المصدر: روسيا اليوم