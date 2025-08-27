كيان العدو

ليبرمان يدعو المعارضة لاجتماع عاجل لبحث استبدال حكومة نتنياهو

دعا رئيس ما يُسمى حزب “إسرائيل بيتنا” الصهيوني أفيغدور ليبرمان اليوم الأربعاء زعيم المعارضة يائير لبيد إلى عقد اجتماع عاجل لبحث صياغة الخطوط العريضة لحكومة مقبلة، حسبما ذكرت “القناة الـ12” الصهيونية.

وأضافت القناة أن الدعوة تضم قادة أحزاب المعارضة، بينهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت وعضو الكنيست السابق غادي آيزنكوت.

وقال موقع “والا” الإسرائيلي إن ليبرمان أوضح في رسالته أن الهدف من الاجتماع هو بدء العمل على تشكيل “كتلة التغيير الجديدة” التي يعتزم قيادتها استعداداً للانتخابات المقبلة، مؤكداً أن المعارضة تتحمل ما وصفها “بالمسؤولية الوطنية” لتقديم بديل للحكومة الحالية، التي اتهمها بـ”التسبب في الهلاك وكارثة السابع من أكتوبر/تشرين الأول”.

وأشار وزير الحرب السابق في حكومة الاحتلال إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب “قيادة مسؤولة ومتوازنة” قادرة على توحيد الصفوف وتعزيز ثقة الجمهور، معتبراً أن تشكيل هذه الكتلة خطوة أساسية نحو “مستقبل أفضل لإسرائيل”، عاى حد تعبيره.

وكان زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد رفض الاثنين الماضي الانضمام إلى حكومة طوارئ يقترحها بيني غانتس للإفراج عن الأسرى في قطاع غزة، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أنه لن يفكك الائتلاف الحاكم.

وكان غانتس زعيم حزب “أزرق أبيض” دعا إلى تشكيل “حكومة دون متطرفين” تضم نتنياهو ولبيد ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، بهدف إنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى.

وتصاعدت أزمة الحكومة والمعارضة في الكيان في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها هي والفصائل الفلسطينية على المقترح الذي قدمه الوسيطان (قطر ومصر)، لكن حكومة العدو قابلت هذه الخطوة بالتجاهل، ثم بإعلانها رفض “الصفقات الجزئية”، على حد وصفها.

وأعقبت سلطات الكيان تلك الخطوة بالإعلان عن موافقتها على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة تشمل استدعاء 60 ألف جندي احتياط، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

وتشهد مدن الكيان المختلفة منذ صباح أمس الثلاثاء مظاهرات وفعاليات احتجاجية، شارك فيها آلاف المتظاهرين، تطالب بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى، وأغلق متظاهرون شوارع مركزية وسط كيان الاحتلال وشماله، كما تظاهر صهاينة قبالة منازل عدد من الوزراء في الحكومة في إطار الاحتجاجات المطالبة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

المصدر: مواقع إخبارية