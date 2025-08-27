عربي وإقليمي

“الطاقة الذرية” تعلن عودة مفتشيها إلى إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستستأنف عملها في إيران مع عودة أول فريق من مفتشيها إلى طهران للمرة الأولى منذ العدوان الأميركي الاسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران الفائت.

في هذا السياق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن فريقاً من مفتشي الوكالة “عاد إلى إيران” للمرة الأولى منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية في حزيران.

وكشف المدير العام للوكالة رافايل غروسي لقناة “فوكس نيوز” الأميركية عن عودة أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية إلى إيران مشيراً إلى أن “الفريق على وشك البدء من جديد”.

كما أوضح غروسي أن «هناك منشآت عدة في إيران بعضها تمت مهاجمته دون البعض الآخر… ونحن بصدد مناقشة الإجراءات العملية التي يمكن القيام بها لنتمكن من استئناف عملنا هناك».

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي حضر المحادثات الإيرانية مع «الترويكا» الأوروبية، إن «الوقت حان» للبلدان الأوروبية الثلاثة «للقيام بالخيار الصحيح ومنح الدبلوماسية الوقت والمساحة».

وأكدت طهران أنها على استعداد للتعاون مع الوكالة «بشكل جديد»، مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الأمنية.

وأتت تصريحات غروسي في يوم عقدت إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في جنيف، مباحثات تسعى طهران من خلالها الى تجنّب تفعيل الأوروبيين «آلية الزناد» وإعادة فرض عقوبات دولية عليها.

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل اعتبارا من 13 حزيران، وتدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية.

المصدر: مواقع إخبارية