لبنان

استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة اللبنانية وانتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على السيادة اللبنانية، منتهكةً اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني العام الماضي، والذي أوقف عدوانًا استمر نحو 66 يومًا.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسل قناة المنار بأن طائرة معادية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين في حي الجدار شرق مدينة ميس الجبل، دون وقوع إصابات.

كما أفاد مراسل قناة المنار بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي ألقت قنبلة في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

كما سجلت تحليقات للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء البقاع الغربي وفوق البقاع الشمالي، وفقًا لمراسلينا.

وتأتي هذه الانتهاكات بالتزامن مع لقاء في القصر الجمهوري يجمع الرئيس اللبناني جوزاف عون مع المبعوث الأمريكي توم براك، لمناقشة مسألة نزع سلاح المقاومة، ضمن ما اطلق عليه بـ”حصرية السلاح”، وفق الورقة الأمريكية التي كانت الحكومة اللبنانية قد أقرتها سابقًا.

وأمس، استشهد مواطن لبناني إثر تعرضه لغارة من طائرة مسيرة على طريق عين المزراب – تبنين في قضاء بنت جبيل.

في السياق ذاته، توغلت قوة معادية ليل أمس لمسافة نحو كيلومترين انطلاقًا من وادي هونين باتجاه طريق عام العديسة – مركبا، ودخلت معملًا للبلاط حيث قامت بتفتيشه وتخريبه، كما وضعت ملصقات تحذيرية في أنحاء المعمل.

وبلغ عدد خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ منتصف نوفمبر الماضي أكثر من 4500 خرق، في حين ارتفع عدد الشهداء إلى نحو 253 شهيدًا، فيما أصيب نحو 500 مواطن جراء هذه الاعتداءات.

وتلتزم الحكومة اللبنانية والجهات المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار الصمت حيال هذه الخروقات، ما دفع العديد من الجهات السياسية والشعبية في لبنان إلى التساؤل حول جدوى الدور الدبلوماسي الذي تقوم به الدولة لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات المواطنين اللبنانيين.

المصدر: موقع المنار