وزيرا الخارجية الإيراني والعراقي يؤكدان ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء أزمة غزة

أدان وزيرا الخارجية الإيراني والعراقي جرائم الكيان الصهيوني في حرمان شعب غزة من الوصول إلى الضروريات الأساسية للحياة، وأكدا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية والعربية إجراءات عملية لإنهاء الحصار الغذائي والدوائي على القطاع، وتقديم المساعدات لشعب غزة الأعزل، ووقف الإبادة الجماعية، ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي سافر إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وأجرى محادثات على هامش الاجتماع.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره وتقديره للحكومة والشعب العراقي على استضافتهم الكريمة لزوار الأربعين، واعتبر هذه المناسبة العظيمة رمزًا لتضامن وقوة الشيعة في العالم.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية توسيع التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقيات الثنائية، وخاصة مذكرة التفاهم الأمنية، واستكمال مشروع سكة حديد شلمجة-البصرة.

وتوجه وزير الخارجية إلى جدة أمس الأحد على رأس وفد دبلوماسي لحضور الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يهدف إلى دراسة الكارثة الإنسانية في غزة، وتنسيق تقديم المساعدات العاجلة، ودراسة الأبعاد القانونية والسياسية لنية الكيان الصهيوني احتلال غزة بشكل دائم.

المصدر: وكالة ارنا