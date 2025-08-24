عربي وإقليمي

لجان المقاومة تدين العدوان الصهيوني على اليمن وتحيّي مواقف صنعاء الداعمة لغزة

أدانت لجان المقاومة في فلسطين، بأشد العبارات، العدوان الصهيوني الجديد على اليمن، معتبرةً أنه يعكس حالة الإفلاس والتخبّط والفشل التي يعيشها الكيان الصهيوني ومنظومته الأمنية والعسكرية في مواجهة الضربات النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في عمق الكيان.

وأشادت اللجان بالتصدي البطولي للدفاعات الجوية اليمنية، وتمكّنها من إحباط الجزء الأكبر من العدوان الصهيوني، وملاحقة عدد من الطائرات الصهيونية وإجبارها على مغادرة الأجواء اليمنية باستخدام منظومات دفاع جوي يمنية محلية الصنع، مشيرةً إلى أن ذلك يكشف حجم التطور العسكري الكبير للقوات المسلحة اليمنية، وقدرتها على حمل مفاجآت كبيرة قادمة رغم الحصار المفروض على الشعب اليمني.

وأكدت أن الهجوم الصهيوني البربري على يمن العروبة والإسلام يكشف حجم الأزمة التي يعاني منها الكيان الصهيوني جراء الضربات الصاروخية اليمنية المتواصلة، والتي تثبت أن اليمن لم ولن ينكسر بفعل العدوان، وسيظل سندًا قويًا أصيلًا لغزة وشعبها في مواجهة المحرقة الصهيونية.

واختتمت لجان المقاومة بيانها بتوجيه التحية للشعب اليمني العظيم وقيادته الشجاعة على المواقف المبدئية الثابتة في إسناد ودعم غزة ومقاومتها قولًا وفعلًا، رغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب اليمني العزيز.

المصدر: موقع المنار