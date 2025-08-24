دولي

أوكرانيا تكثف هجمات المسيرات وتستهدف محطة نووية روسية

تسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في حريق بمحطة كورسك النووية بروسيا، في حين فرض البنتاغون قيودا على استخدام كييف للصواريخ الأميركية ضد موسكو.

وذكر المكتب الصحفي لمحطة كورسك الروسية للطاقة النووية صباح اليوم الأحد أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق قصير الأمد بالمحطة، وألحق أضرارا بمحول كهربائي مساعد، وأدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية لإحدى وحدات المحطة.

وأضاف المكتب الصحفي، في بيان عبر تطبيق تلغرام، أن “أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية”.

وتابع “عند الاصطدام، انفجرت الطائرة المسيرة، مما أدى إلى إتلاف محول كهربائي مساعد”.

وأكد المكتب الصحفي أنه لم تقع إصابات، ولكن نتيجة للانفجار جرى خفض عمل الوحدة الثالثة في المحطة إلى 50% من طاقتها، كما أن الطائرة المسيرة المدمرة تسببت في إشعال حريق تم إخماده لاحقا.

وقال المكتب الصحفي إن مستويات الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به لم تتجاوز الحدود الطبيعية، في حين لم يصدر أي تعليق من أوكرانيا حتى الآن.

من جهتها، نقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن حاكم لينينغراد إسقاط 10 مسيرات أوكرانية فوق ميناء أوست لوغا بالمقاطعة واندلاع حريق بالميناء.

في السياق ذاته، ذكرت وكالة تاس الروسية، نقلا عن حاكم مقاطعة سمولينسك، تأكيده إسقاط 9 مسيرات أوكرانية فوق المقاطعة الليلة الماضية.

وكانت كييف أعلنت من قبل أن ضرباتها داخل روسيا تأتي ردا على الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا وتهدف إلى تدمير البنية التحتية التي تعتبر حيوية للجهود العسكرية الروسية الشاملة.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة “رين تي في” التلفزيونية الروسية -نقلا عن المكتب الصحفي للمحطة- أن الحريق شب في وحدة محولات لا علاقة لها بالقسم النووي في المنشأة.

يأتي ذلك بينما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمنع منذ أشهر استخدام أوكرانيا صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدى لشن هجمات داخل روسيا.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن واشنطن وافقت هذا الأسبوع على بيع 3350 صاروخا من طراز “إرام” الهجومي البعيد المدى، ومن المقرر أن تصل إلى أوكرانيا في غضون 6 أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضع العسكري في روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يعبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنا عن استيائه المتزايد من الحرب المستمرة منذ 3 سنوات وعدم قدرته على التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب أول أمس الجمعة إنه يفكر مجددا في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا أو الانسحاب من عملية السلام، وذلك بعد قمته مع الرئيس فلاديمير بوتين واجتماعه اللاحق مع زعماء أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي الاجتماعات التي لم تحرز أي تقدم يذكر نحو التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا.

المصدر: مواقع إخبارية