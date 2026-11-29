المشاط يكشف بنود مبادرة لإنهاء الحرب مع السعودية ويتهم الرياض بتجاهل مساعي السلام

كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط عن بنود مبادرة للسلام تتضمّن وقفًا شاملًا لإطلاق النار بين اليمن والسعودية برًا وبحرًا وجوًا، وفتح جميع مطارات البلدين وموانئهما، وتصدير النفط لصرف مرتبات الموظفين، وإطلاق جميع الأسرى، متهمًا النظام السعودي بتجاهل المبادرة ورفض مساعي السلام.

وفي كلمة بمناسبة الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال الوطني، أكد المشاط أنّ اليمن حرص منذ اللحظة الأولى على التعامل المسؤول مع الجهود المخلصة للسلام عبر فريقه الدبلوماسي المفاوض، موضحًا أنّ الأشقاء في سلطنة عُمان سلّموا الجانب السعودي مجموعة من النقاط التي تجاوب معها الجانب اليمني، فيما لم يتفاعل معها النظام السعودي حتى الآن.

وأوضح أنّ المبادرة تتضمّن فتح جميع مطارات البلدين وموانئهما، وعدم استهدافها أو حصارها، وإلغاء الإجراءات المانعة لذلك من الطرفين، وتصدير الثروة النفطية دون منع من أيّ طرف، لصرف مرتبات الموظفين في أنحاء اليمن، وإطلاق جميع الأسرى من الطرفين، وإلغاء جميع الإجراءات المضرّة بحياة مواطني البلدين في الداخل والخارج، فضلًا عن وقف شامل لإطلاق النار برًا وبحرًا وجوًا بين اليمن والسعودية.

وشدّد المشاط على أنّ الإخلال بأيّ بند من بنود المبادرة يُعدّ إخلالًا بها كاملة، ويتحمّل الطرف المخلّ المسؤولية، مشيرًا إلى أنّ هذه النقاط المنصفة قوبلت بتجاهل النظام السعودي ورفضه مساعي السلام من أيّ جهة.

وأكد المضيّ في المطالبة بإنهاء العدوان والحصار السعودي، وفتح المطارات والموانئ، واستعادة الثروات الوطنية، وصرف المرتبات، وتحرير الأراضي المحتلة، معتبرًا أنّ مطالب الشعب اليمني حقوق مشروعة أقرّتها الشرائع والمواثيق الدولية، وأنّ تحقيقها هو الأقلّ كلفة والأكثر مصلحة للجميع.

وتوجّه المشاط بالتهنئة إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقوات المسلحة والأمن وعموم الشعب اليمني، بمناسبة الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال الوطني، مستذكرًا نضال اليمنيين في مواجهة الاحتلال البريطاني على مدى عشرات السنين.

وأشار إلى أنّ الاحتلال البريطاني ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني على مدى 128 عامًا، فيما ساهم المتعاونون معه في الداخل في إطالة أمد الاحتلال وتسهيل مهمته بأقلّ كلفة.

وأكد أنّ اليمنيين أثبتوا أنّ الشعوب الحرة لا تستسلم للمحتلين، وأنّ إرادة الشعوب لا تُقهر مهما طال الاحتلال، مشيرًا إلى أنّ الاستقلال كان ثمرة جهاد ونضال وتضحيات جسيمة قادها ثوار الرابع عشر من أكتوبر بالكفاح المسلح.

واعتبر المشاط أنّ ذكرى الاستقلال تمثّل درسًا وطنيًا متجدّدًا في مواجهة العدوان والاحتلال بثوبه الجديد بقيادة النظام السعودي، لافتًا إلى أنّ المحتل البريطاني اعتمد سياسة «فرّق تسد»، وغذّى الانقسامات وأثار النزاعات وأضعف المجتمع لضمان استمرار هيمنته.

ورأى أنّ اليمنيين يواجهون اليوم احتلالًا جديدًا يتصدّره النظام السعودي، باعتباره رأس حربة لمشاريع أميركية وإسرائيلية، معتبرًا أنّ الرايات تغيّرت والوجوه تبدّلت، لكنّ جوهر سياسة الاحتلال والهيمنة لا يزال حاضرًا.

واتهم النظام السعودي بالسعي إلى منع قيام يمن موحّد وقوي يمتلك قراره، والعمل على تفكيك القوى اليمنية وإضعافها وإبقاء الأطراف اليمنية في حالة صراع، لضمان تبعيتها له واستغلالها في خدمة الأجندات الأميركية والإسرائيلية.

وأشار المشاط إلى أنّ النظام السعودي لم يلتزم بأيّ من الوعود التي تعهّد بها عند شنّ عدوانه على اليمن، متهمًا إياه بفتح معسكرات التجنيد والزجّ بالشباب في الحرب لإخضاع بقية البلاد لسيطرته.

ولفت إلى معاناة المواطنين في المناطق المحتلة من انعدام الخدمات وغياب الأمن وانتشار الفوضى وغلاء الأسعار، معتبرًا أنّ النظام السعودي يسعى إلى إبقائهم رهينة حساباته وتمويله وأولوياته.

وأوضح أنّ المحتل يعمل على بثّ اليأس ودفع الشعوب إلى الاعتياد على واقع الوصاية والتبعية وكأنّه قدر محتوم، مؤكدًا أنّ الشعب اليمني أثبت عدم استسلامه لإرادة المحتل، وتمسّكه بالأمل والثقة بالله وبقدراته وكفاءته وشجاعته.

واعتبر المشاط أنّ اليمن بلغ مرحلة متقدّمة على طريق تحرير كامل أراضيه، مشيرًا إلى أنّ مصير الاحتلال الجديد لن يختلف عن مصير الاحتلال البريطاني، الذي انتهى بخروج آخر جندي بريطاني من عدن.

وأكد أنّ الاستعباد والهيمنة السعودية في المناطق المحتلة لا يليقان بأبناء اليمن وتاريخ نضال أحفاد ثوار الرابع عشر من أكتوبر، محذّرًا من أنّ الانقسام والتفرّق يشكّلان أحد أهم عوامل الضعف وبوابة للأطماع الخارجية، وأنّ الشعوب تصون استقلالها بوحدتها وامتلاك قرارها.

واعتبر أنّ المحتل لا يبني دولة ذات سيادة، بل يستعبد الشعوب ويدمّر مؤسساتها وينهب ثرواتها ويتحكّم بقرارها، مستذكرًا نجاح اليمنيين في طرد المحتل البريطاني بعد 128 عامًا من الاحتلال، عندما امتلكوا إرادة التحرّر ووحّدوا جهودهم.

وشدّد المشاط على حاجة اليمن اليوم إلى الوحدة الوطنية والاعتصام بحبل الله واستلهام تجربة الاستقلال، وإنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على أراضيه.

وقال إنّ «الاستقلال ليس ماضيًا نتغنّى به، بل هو حاضر نصنعه ومستقبل نعمل من أجله»، مؤكدًا أنّ الوفاء لثورتي 14 أكتوبر و30 نوفمبر لا يكون بالكلمات وحدها، بل برفض الاحتلال والوصاية والتبعية وصون سيادة اليمن ووحدته واستقلاله.

وفي الشأن الفلسطيني، جدّد المشاط التأكيد على ثبات الموقف اليمني المبدئي والإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، داعيًا إلى التحرّك العاجل على المستويين الرسمي والشعبي لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإلزام العدو الإسرائيلي بالتنفيذ الكامل للاتفاق، والإسهام في حملة دولية لمواجهة تداعيات فصل الشتاء والأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

وأكد المشاط عدالة المطالب المشروعة للشعب اليمني في ظلّ الجرائم اليومية المرتكبة بحق أبنائه، مشددًا على استمرار الموقف اليمني المطالب بإنهاء الحصار والعدوان السعودي.

ونفى ادّعاءات النظام السعودي بشأن استهداف الشعب اليمني وقواته المسلحة للمقدسات، واصفًا إياها بـ«البهتان العظيم»، ومؤكدًا أنّ النظام السعودي يدرك أخلاق الشعب اليمني ونبل جيشه في تقديس المقدسات.

وأشار إلى أنّ الشعب اليمني تعرّض للعدوان دون مبرّر ولم يعتدِ على أيّ دولة، مؤكدًا أنّ اليمن ليست لديه مطامع في أيّ دولة، ولا عداء إلا مع من اعتدى عليه.

وأوضح المشاط أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية تستهدف التحشيدات والاحتلال السعودي، ولا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أو غيرهم، مشيرًا إلى أنّ معاناة أبناء هذه المحافظات من الاحتلال السعودي لا تقلّ عن معاناة بقية أبناء الشعب اليمني.

واتهم النظام السعودي باستهداف اليمن بكلّ مناطقه، شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، داعيًا أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وسائر المحافظات المحتلة إلى رفض الهيمنة السعودية واستخدام محافظاتهم في الحرب، كما دعا المجنّدين في المعسكرات التابعة للسعودية إلى عدم الانخراط في الحرب خدمةً لمصالح النظام السعودي.

وفي ما يتعلق بالملاحة الدولية، أكد المشاط أنّ الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنتان، مستثنيًا السفن السعودية من هذا الموقف حتى إنهاء العدوان والحصار.

المصدر: موقع المنار