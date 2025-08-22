عربي وإقليمي

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللُّد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستيّ نوع فلسطين2 تجاوز المنظومات الاعتراضية

اعلنت القوات المسلحة اليمنية انه”انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع “فلسطين2″، متجاوزا المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في إحداثِ حالةِ إرباكٍ كبيرةٍ في صفوفِ العدوِّ الإسرائيليِّ وهروبِ ملايينِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتعليقِ حركةِ المطارِ”.

كما نفذ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليتين عسكريتين وذلك بطائرتينِ مسيرتينِ استهدفتا هدفينِ تابعينِ للعدوِّ الإسرائيليِّ أحدُهما عسكريٌّ والآخرُ حيويٌّ في منطقتي يافا وعسقلانَ بِـفلسطينَ المُحتلّةِ، وقد حققتِ العمليتان أهدافَهما بنجاحٍ.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع ان” القوّاتُ المسلّحةُ اليمنية تُقدِّرُ وتُثمِّنُ ،ومعها كافّةُ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ العظيمِ، بطولاتِ وتضحياتِ إخوانِنا المجاهدينَ الصامدينَ في غزّةَ، وهم يضربون أروعَ الأمثلةِ في الوقوفِ أمامَ أعداءِ الأمّةِ، ويقدّمون أنفسَهم وكلَّ ما لديهم في سبيلِ اللهِ دفاعًا عن شرفِ الأمّةِ وعن كرامتِها، ورفضًا لمشاريعِ الاستباحةِ ومخطّطاتِ التوسّعِ.. فلهم منّا ومن كلِّ أحرارِ الأمّةِ ألفُ ألفِ تحيّةٍ، ولا نامتْ أعينُ الجبناءِ”.

واضاف:”اليمنُ بشعبِه الوفيِّ وجيشِه المجاهدِ وقيادتِه المؤمنةِ، معهم حتّى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم”.

المصدر: القوات المسلحة اليمنية