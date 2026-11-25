اختراق سيبراني جديد يضرب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

تعرضت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية للاختراق في أحدث هجوم إلكتروني يستهدف وكالات الاستخبارات الأمريكية، وفقا لتقارير إعلامية متعددة.

وأدى هذا الاختراق إلى كشف بعض المعلومات غير المصنفة سرية، وفق مصدر مطلع على المسألة. وأفاد المصدر بأن الاختراق استهدف شبكة تبحث عن معلومات استخباراتية في المواد المتاحة للعموم وغير المصنفة سرية، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من كشف عن هذا الاختراق.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه لم يتضح على وجه التحديد نوع المواد غير السرية التي تعرضت للاختراق، مشيرة إلى اعتقاد بأن معلومات لدى وكالات حكومية أخرى تعرضت أيضا للكشف خلال الهجوم.

وردا على التقرير، قال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إنه “لم تحدث أي اضطرابات في القدرات الحيوية أو الأنظمة المصنفة سرية”، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

في سياق متصل، قال مصدر لوكالة أسوشيتد برس إن نظاما غير مصنف سريا تابعا للوكالة تعرض للاختراق، موضحا أن الهجوم لم يشمل أي معلومات شديدة الحساسية.

سلسلة اختراقات

وتأتي عمليات الاختراق في أحدث حلقة من سلسلة أعطال تقنية وحوادث أمن سيبراني تواجه الوكالات الأمريكية، من بينها اختراق في وزارة الزراعة الأمريكية، وعطل مؤقت أثر في شبكة اتصالات داخلية سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي.

كما استُهدف مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في عمليات اختراق، فيما طالت حوادث إلكترونية حديثة أيضا وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي.

وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقوع الاختراق الثاني لمكتب التحقيقات الفدرالي، السبت، وقال في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “لقد علمنا بالأمر للتو وسأقول إنه ليس جيدا ولا يعجبني ذلك. لكن ربما نتعلم أشياء ما كنا لنتعلمها لولا ذلك”.

واستهدف الاختراق قاعدة بيانات على مستوى البلاد تتيح لأجهزة إنفاذ القانون الفدرالية والتابعة للولايات والسلطات المحلية تبادل المعلومات المتعلقة بالعدالة الجنائية.

وجاء ذلك بعد شهرين من إعلان مجموعة القرصنة “شايني هانترز” سرقة معلومات شخصية عن موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي والمتقدمين للعمل فيه، من الموقع الإلكتروني الخاص بالتوظيف التابع للمكتب، وفق صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية.

وتأتي الاختراقات التي استهدفت وكالات أمريكية بارزة عقب سلسلة من الاضطرابات التقنية المشبوهة التي طالت شركة “مايكروسوفت” وشركة “آبل” ومصرف “جيه بي مورغان تشيس” وإدارة الطيران الفدرالية وعددا من شركات الطيران.

وسلطت هذه الأعطال الضوء على نقاط ضعف في شبكات البنية التحتية الحيوية والمؤسسات المالية والخدمات الرقمية اليومية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص.

ويصر مسؤولون في إدارة ترمب على أن الاضطرابات الواسعة لا يبدو أنها ناجمة عن هجوم إلكتروني منسق.

وحاول مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون طمأنة الأمريكيين، الأحد، خلال مقابلات تلفزيونية، قائلا إن معظم هذه الأعطال ناجمة عن تحديثات عاجلة للأنظمة، تهدف إلى التصدي لقراصنة الإنترنت الذين باتوا يوظفون أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة لشن هجمات غير مسبوقة من حيث الحجم والتواتر.

المصدر: وكالات