وزير الخارجية الهولندي يستقيل إثر خلاف بشأن عقوبات على الكيان الإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، مساء الجمعة، استقالته من منصبه عقب جدل أثارته مناقشات حول فرض عقوبات محتملة على الكيان الإسرائيلي خلال جلسة حكومية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الهولندية “إيه إن بي”.

وقال فيلدكامب في بيان: “أرى أنني لست في موقع يخوّلني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية للضغط على إسرائيل”.

وكان الوزير قد صرّح الخميس برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد الكيان الإسرائيلي، عقب إعلان أمستردام في تموز/يوليو الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريتش “شخصين غير مرغوب فيهما”.

كما أن هولندا كانت من بين 21 دولة وقّعت، الخميس، على بيان مشترك وصف مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه “غير مقبول ومخالف للقانون الدولي”.

وأوضح فيلدكامب أن الإجراءات التي اقترحها “نوقشت بجدية” لكنها واجهت معارضة خلال اجتماعات مجلس الوزراء، ما دفعه إلى الاستقالة لاعتقاده بعدم امتلاكه “الثقة الكافية في قدرته على الاستمرار كوزير للخارجية في المرحلة المقبلة”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة، الجمعة، رسمياً حالة المجاعة في قطاع غزة، مؤكدة أن نحو 500 ألف شخص يعيشون في حالة “جوع كارثي”، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب المستمرة على القطاع منذ عام 2023.

المصدر: أ.ف.ب.