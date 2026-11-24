روبيو ورئيس وزراء قطر يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط

أفادت الخارجية الأمريكية بأن الوزير ماركو روبيو ورئيس وزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا في واشنطن سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضافت في بيان صدر الاثنين، أن روبيو أعرب عن تقدير واشنطن لجهود الوساطة الدولية التي تبذلها قطر.

وأشار البيان إلى أن روبيو وآل ثاني أطلقا الجولة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر، وأكدا متانة الشراكة بين البلدين، كما بحثا سبل تعميق التعاون في القضايا ذات الأولوية في المجالين الاقتصادي والأمني.

وتعد قطر أحد الوسطاء الرئيسيين في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتقود الدوحة اتصالات دبلوماسية متواصلة بين الجانبين للتوسط فيما بينهما في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط التوصل إلى اتفاق.

وسبق أن أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، استمرار جهود الدوحة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مشددا على ضرورة تجنب التصعيد العسكري الذي قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق. كما حذر من تداعيات استمرار حالة الجمود على أمن الخليج والملاحة البحرية والاقتصاد العالمي.

وكان موقع “أكسيوس” قد ذكر في 21 تشرين الثاني / نوفمبر، أن مبعوثي الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، التقيا في برلين مسؤولين قطريين كبارا لبحث جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في اليوم نفسه، أن وفدا قطريا زار طهران وأجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين استمرت ساعتين.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار تبادل الرسائل والمقترحات مع واشنطن عبر الوسيطين القطري والباكستاني، مشددا على أن هذه الاتصالات تجري تحت إشراف الجهات المعنية في طهران.

وأوضح عراقجي أن لقاءات المسؤولين الإيرانيين بالوفود القطرية ليست سرية، وأن بلاده لا ترى حاليا ضرورة لتغيير قنوات الوساطة القائمة أو إضافة وسطاء جدد.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” في 22 تشرين الثاني / نوفمبر، بأن واشنطن وطهران تواصلان المشاورات غير المباشرة بشأن إنهاء الصراع، مشيرا إلى أنه يميل إلى استئناف الضربات على إيران بعد حلول العام الجديد، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية.

المصدر: روسيا اليوم