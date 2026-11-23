الكرملين: لا استعجال لتعيين سفيرين في لندن وباريس

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لا تتعجل تعيين سفيرين جديدين لدى بريطانيا وفرنسا، في ظل غياب علاقات ثنائية مع هذين البلدين.

وقال بيسكوف في حديث لصحيفة “فيدوموستي” الروسية، نشر الاثنين 23 تشرين الثاني / نوفمبر: “أما بشأن السفراء في أوروبا، فلمَ العجلة؟ ما دامت لا توجد علاقات”.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال بشأن استمرار شغور منصبي السفير الروسي في كل من لندن وباريس منذ أكثر من شهرين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعفى في سبتمبر الماضي أليكسي ميشكوف من مهامه كسفير لروسيا لدى فرنسا، وأندريه كيلين من منصبه كسفير لدى بريطانيا.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن الإعلان عن تعيين رئيسي البعثتين الدبلوماسيتين الجديدين سيتم في الوقت المناسب.

وتأتي تصريحات بيسكوف في وقت تشهد فيه الاتصالات الروسية الأوروبية تحركات جديدة تتعلق بالتسوية الأوكرانية وقضايا الأمن في القارة.

ففي 20 تشرين الثاني / نوفمبر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو تنتظر ردا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا على دعوة وجهتها إلى ممثلي الدول الثلاث لزيارة العاصمة الروسية وبحث قضايا الأمن الأوروبي.

وأوضح ريابكوف أن قبول الدعوة لا يعني انضمام الدول الأوروبية تلقائيا إلى المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، مؤكدا استعداد موسكو لتنظيم الزيارة بسرعة في حال تلقي رد إيجابي.

وفي 21 تشرين الثاني / نوفمبر، وصف قصر الإليزيه المبادرة الروسية لإضفاء طابع رسمي على الحوار مع أوروبا بأنها إشارة إيجابية، لكنه اشترط منح الأوروبيين دورا كاملا في المفاوضات كما اشترط مشاركتهم في جولتها المقبلة إلى جانب واشنطن وكييف.

وكان بيسكوف قد أكد في 13 تشرين الثاني / نوفمبر استعداد موسكو لإجراء اتصالات مع الدول الأوروبية، مشددا على ضرورة التأكد من نواياها الفعلية واستعدادها للمساهمة في التسوية الأوكرانية، ومعتبرا أن الجانب الأوروبي هو من تخلى عن الحوار مع روسيا.

المصدر: روسيا اليوم