دولي

دعوات للحذر بعد إعلان النيجر مقتل زعيم بوكو حرام

دعا خبراء، الجمعة، إلى توخي الحذر بعد إعلان جيش النيجر، مساء الخميس، مقتل زعيم جماعة بوكو حرام في 15 آب/أغسطس، إثر غارة جوية في حوض بحيرة تشاد على الحدود المشتركة بين النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون.

وقال الجيش في بيان: “في 15 آب/أغسطس … تمكنت القوات المسلحة النيجرية، في إطار عملية ذات دقة نموذجية، من تحييد سيئ السمعة باكورا، واسمه الحقيقي إبراهيم محمدو”. ولم تقدم سلطات النيجر أي دليل على مقتله.

وقال الباحث الفرنسي في المركز الوطني للبحث العلمي والمتخصص في شؤون بوكو حرام، فنسنت فوشيه: “من الضروري توخي الحذر الشديد، إذ تم الإعلان مرارًا عن وفاة العديد من زعماء الجماعات ثم نُفيت هذه الأنباء لاحقًا، وحتى الآن لا يوجد سوى إعلان من السلطات فقط”.

وبحسب المصادر، قاد باكورا مجموعة موالية لزعيم بوكو حرام السابق أبو بكر الشيكاوي، رافضًا الانضمام إلى تنظيم داعش، حيث انتقل مع مقاتليه إلى الجزر الواقعة على الجانب النيجري من بحيرة تشاد.

وتولى باكورا، وهو من أصول نيجيرية، قيادة بوكو حرام بعد مقتل الشيكاوي في نزاع داخلي في أيار/مايو 2021.

وأوضح الجيش في بيانه أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو شنت “ثلاث ضربات محددة ومتتالية على مواقع كان باكورا يحتلها في جزيرة شيلاوا بمنطقة ديفا” جنوب شرق النيجر.

وتعد بوكو حرام من أبرز التنظيمات المسلحة في المنطقة، إذ أطلقت عام 2009 تمردًا في نيجيريا أسفر عن مقتل نحو 40 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص، قبل أن يمتد نشاطها المسلح إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

المصدر: أ.ف.ب.