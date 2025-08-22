لبنان

“قولنا والعمل” أحيت في البقاع ذكرى انتصار تموز بمهرجان خطابي: المقاومة هوية وسلاحها باق



نظمت جمعية “قولنا والعمل” مهرجانا خطابيا حاشدا في البقاع، إحياء للذكرى السنوية لانتصار لبنان في حرب تموز 2006، واستنكارا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، في حضور حشد من الشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية.

تقدم الحضور رئيس الجمعية الشيخ الدكتور أحمد القطان، ممثل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت الدكتور مجتبى أماني السيد توفيق صمدي، عضوا كتلة “الوفاء للمقاومة” النائبان ملحم الحجيري وينال صلح، ممثل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ممثل المطران إبراهيم إبراهيم، النائب السابق أنور جمعة، عضو المجلس السياسي في “حزب الله” غالب أبو زينب، معاون مسؤول العلاقات الإسلامية في الحزب المحامي علي المولى، ، ممثل حركة “حماس” في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي ممثلاً بالحاج محمود بركة، رئيس جمعية الإرشاد والتواصل الشيخ صالح ضو، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات ثقافية واجتماعية.

القطان

وأكد رئيس الجمعية الشيخ القطان أن “انتصار تموز 2006 كان انتصارا إلهيا صنعته دماء الشهداء وصمود المقاومين”، معتبرا أنه “انتصار للأمة كلها، لا لفئة أو طائفة”.

وشدد على أن “العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة”، رافضا “محاولات تصوير أهل السنة والجماعة على أنهم عملاء لإسرائيل”، ومؤكدا أن “سلاح المقاومة خط أحمر لن يكون يوما في خدمة العدو الإسرائيلي”.

وقال: “لبنان لا يحيا إلا بوحدته الوطنية ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة”.

صلح

بدوره، رأى صلح أن “ما يجري في غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان وسط صمت عالمي وعربي مخزٍ”، محذرا من “مساع داخلية لنزع قوة الردع الوحيدة التي حمت لبنان”.

وأكد أن “سلاح المقاومة هو سلاح الكرامة، ومن يراهن على الخارج لإضعافها واهم”.

أبو زينب

من ناحيته، أكد أبو زينب أن “الاستسلام للعدو الإسرائيلي ليس خيارا”، مشددا على أن “المقاومة قدر الشعوب الحرة، وقد أثبتت أنها لا تُهزم”.

بركة

بدوره، رأى بركة أن “غزة تقاوم حرب إبادة لكنها عصية على الانكسار”، لافتا إلى أنها “تحولت من محاصرة إلى مصنع للتكتيك العسكري والإبداع المقاوم”.

ضو

من جهته، شدد رئيس جمعية” الإرشاد والتواصل” الشيخ صالح ضو على أن “القوة واجب شرعي لحماية الأرض والكرامة والسيادة”، داعيا إلى “رفض الارتهان للخارج والتمسك بعناصر قوة لبنان وفي مقدمها المقاومة”.

وفي الختام، تلقى الشيخ القطان والمجلس المركزي في الجمعية التهاني بالمناسبة، مجددين التزامهم “حماية نهج المقاومة والوحدة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام