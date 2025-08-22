دولي

لافروف: لا لقاء مرتقب بين بوتين وزيلينسكي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أنه “لا خطة لعقد لقاء” بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية سعياً لإيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا.

وقال لافروف، في مقابلة بثتها شبكة “إن بي سي” الأميركية، إن “لا خطة لعقد لقاء”، موضحًا أن بوتين “مستعد للقاء زيلينسكي حين يكون جدول أعمال هذه القمة جاهزًا، وجدول الأعمال هذا غير جاهز على الإطلاق”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الساعي لوضع حد للحرب المستمرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، قد طرح احتمال جمع بوتين وزيلينسكي على طاولة واحدة، غير أن إمكانية عقد مثل هذه القمة لا تزال غير مؤكدة.

وأضاف لافروف أن واشنطن ترغب في أن يقبل الطرفان بـ “عدد من المبادئ” تمهيدًا للتسوية، من بينها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، والتنازل عن أراضٍ، مشيرًا إلى أن “زيلينسكي قال +لا+ لكل ذلك”.

وجدد لافروف، هذا الأسبوع، اتهامه لكييف برفض “تسوية عادلة ودائمة” للنزاع، منتقدًا الأوروبيين الذين زار بعضهم البيت الأبيض، الاثنين الماضي، برفقة زيلينسكي، واصفًا مساعيهم بأنها “محاولات خرقاء” لتغيير موقف الرئيس الأميركي حيال أوكرانيا.

وأكد الكرملين موافقته من حيث المبدأ على عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، لكنه يشترط أن تتم القمة في المرحلة الأخيرة من مفاوضات السلام، في ظل استمرار تباين مواقف البلدين.

المصدر: موقع المنار