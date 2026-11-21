وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع يلتقي قائد “سنتكوم” في الدوحة

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، قائدَ القيادة المركزية الأمريكية برادفورد كوبر، في العاصمة الدوحة.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية، في بيان اليوم السبت، بأن اللقاء جاء خلال زيارة يُجريها كوبر إلى قطر.

وبحث الجانبان، وفقا للبيان، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وحضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وتأتي الزيارة في وقت تقود فيه دولة قطر وساطة دبلوماسية مكثفة بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، نزع فتيل الحرب التي اندلعت نتيجة العدوان الاسرائيلي الأميركي على ايران في أواخر فبراير/شباط 2026، ولا تزال تُلقي بظلالها على دول المنطقة والعالم بأسره.

المصدر: الجزيرة