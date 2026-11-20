العميد بلالي: تمكنّا من اثبات صمودنا وقدرتنا والحفاظ على تسليحنا

اشار مستشار قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني العميد بلالي الى اننا في الحربين الاخيرتين واجهنا قوى لم تكن تتخيل أنها لن تتمكن من التغلب علينا. واضاف: نحمد الله أننا كنا تحت قيادات قائد الثورة الشهيد الحكيمة. لقد كان يرصد بدقة التطورات والاستراتيجيات والأساليب العسكرية الأمريكية في سنوات ما بعد الحرب، ونحن أيضًا صممنا ونفذنا مخططاتنا ومناوراتنا بهدف مواجهة العدو.

وأضاف: تمكنّا من اثبات صمودنا وقدرتنا والحفاظ على تسليحنا؛ بحيث لم تعد اليوم هناك حاجة، لتنفيذ العمليات، إلى حضور القادة الكبار مباشرة في الميدان.

وشدد مستشار قائد القوة الجوفضائية للحرس، على ان القوات التي مضى على خدمتها عامان فقط قادرة اليوم على إطلاق عدة مئات من الصواريخ في عملية واحدة.

وتابع اللواء بلالي مخاطبًا الناس: على الناس الأعزاء الذين حضروا في الميدان عدة ليالٍ أن يطمئنوا إلى أن القوات المسلحة أصابعها على الزناد وجاهزة، ولا داعي لأي قلق.

كما أشار إلى جهوزية القطاعات المدنية في البلاد قائلًا: في المجالات المدنية أيضًا الجميع في الميدان؛ بحيث كلما استُهدفت الجسور، كانت عمليات إصلاحها وإعادة بنائها تُنجز بسرعة.

وشدد على أهمية الوحدة والتلاحم الوطني قائلًا: الوحدة والاتحاد سر انتصارنا. يجب أن نصبح أقوى من قبل، والحمد لله لا يوجد أي توقف في أنشطتنا وإجراءاتنا.

وأشار اللواء بلالي في الختام إلى الآفاق المرسومة لمستقبل البلاد قائلًا: لقد فتح قائد الثورة آفاقًا جديدة أمامنا ورُسمت آفاق جديدة. إن شاء الله سنسلك بقوة وثبات المسارات التي توصلنا إلى القمة.

جاء ذلك في مراسم “رفقة درياقلي من أجل إيران” وإحياء ذكرى الشهيد درياقلي سوراني التي أُقيمت في حديقة الكتاب، مع إحيائه ذكرى شهداء الإسلام والثورة حيث اكد انه لو لم يكن الشهداء، لما كنا في هذا الموقع اليوم. واضاف: لقد قام الشهيد درياقلي في تلك المرحلة بعمل كبير كان له دور مهم في الدفاع عن البلاد.