ندوة زراعية في شقرا حول الزراعات الشتوية دعماً للمزارعين وتعزيزاً للإنتاج المحلي

نفّذ اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، بالتعاون مع مركز أبا ذر الغفاري – دردغيا، وبتنظيم من اللجنة الزراعية في بلدية شقرا ودوبيه، ندوة زراعية بعنوان «الزراعات الشتوية»، حاضر فيها المهندس الزراعي إبراهيم دقدوق، بمشاركة نحو 80 مزارعاً من أبناء البلدة.

وتناولت الندوة أبرز أنواع الزراعات الشتوية الملائمة لطبيعة المنطقة، ومواعيد الزراعة المناسبة، وطرق تحضير الأراضي واختيار البذور والشتول، إلى جانب أساليب الري والتسميد، بما يسهم في تحسين الإنتاج وإنجاح الموسم الزراعي الشتوي.

وتخلّل النشاط توزيع 3 آلاف شتلة شتوية، شملت الخس والقرنبيط والبروكلي والملفوف، على المشاركين، في إطار دعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعات الشتوية.

المصدر: موقع المنار