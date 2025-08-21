دولي

الفيضانات اجتاحت ولايتي فيرجينيا وكارولاينا الشمالية بسبب الإعصار إيرين



ضرب الإعصار إيرين، اليوم ، السواحل الشرقية للولايات المتحدة، حيث شهدت ولايتا كارولاينا الشمالية وفيرجينيا فيضانات واسعة النطاق نتيجة اقترابه من اليابسة مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 169 كيلومترًا في الساعة، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية والمركز الوطني للأعاصير.

وتسببت الأمواج القادمة من المحيط الأطلسي في غمر الطريق رقم 12، الذي يُعد شريان النقل الرئيسي بين مجموعة من الجزر والبر الرئيسي، ما أدى إلى إغلاق أجزاء كبيرة منه أمام حركة المرور.

وشهدت منطقة وسط الأطلسي التأثير الأكبر للعاصفة قبل أن تصل اليابسة، فيما حذّر المركز الوطني للأعاصير من مخاطر السباحة على معظم شواطئ الساحل الشرقي، مشيرًا إلى أن التيارات المائية والأمواج المرتفعة قد تشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة السكان.

وصنّف المركز الإعصار إيرين ضمن الفئة الثانية، حيث الرياح المصاحبة له ما زالت قوية، في حين يواصل الإعصار تحركه البطيء نحو الشمال الشرقي، وتبدأ قوته بالانحسار مع تقدمه باتجاه البحر خلال اليومين المقبلين.

ويُعد إيرين أول إعصار يُسجَّل في موسم أعاصير شمال المحيط الأطلسي لعام 2025، وقد نما بشكل سريع ليبلغ أعلى درجات القوة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز اليوم الواحد بقليل، قبل أن تبدأ شدته بالانخفاض تدريجيًا مع اتساع نطاقه الجوي. ورغم ذلك، رجّح المركز الوطني للأعاصير أن يعاود الإعصار اشتداده في الساعات المقبلة.

المصدر: يونيوز