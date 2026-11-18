حزب الله وحركة امل يؤكدان ضرورة إلزام “إسرائيل” بالوقف الكامل للاعتداءات والخروقات والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 بما يضمن عودة الأهالي الآمنة إلى قراهم وبلداتهم