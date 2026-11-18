بالفيديو | حركة دخول وخروج المركبات من مدينة تعز اليمنية

مشاهد توثّق حركة دخول وخروج المركبات من مدينة تعز اليمنية، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026