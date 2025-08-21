لبنان

مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الخميس في 21-8-2025

صدِّقْ او لا تُصدِّق اَنَّ دولةً لها تسعةَ عشرَ اسيراً او يزيدُ لدى عدوٍ يعتدي عليها كلَّ يومٍ ويقتلُ ابناءَها ويُروِّعُ اهلَها، تقومُ بتسليمِه دونَ مقابلٍ احدَ رعاياهُ الذي كانَ في سجونِها على مدى عام . فهل لعاقلٍ اَن يقبلَ هذه الخفةَ بل السذاجةَ بل الخيانةَ الموصوفةَ كما سَمَّتها هيئةُ ممثلي الاسرى والمحرَّرينَ اللبنانيين ..

نعَمْ دونَ اعلامٍ او اعلانٍ قامت الدولةُ بكلِّ ترَسانتِها الدبلوماسيةِ بتسليمِ تل ابيب احدَ حاملي جنسيتِها، كان قد دخلَ الأراضي اللبنانيةَ العامَ الماضي فاوقفتهُ الاجهزةُ الامنيةُ اللبنانيةُ يومَ ما كانت راياتُ السلامِ ترفرفُ بعدُ فوقَ رؤوسِ اهلِ الحلِّ والربطِ ولا على منابرِ اهلِ الدينِ والدنيا ..

في عزِّ الحاجةِ لورقةٍ تُحمَلُ بوجهِ هذا العدوِ تمَ تسليمُه مجندَ احتياطٍ في جيشِه من اصولٍ عربيةٍ دونَ ايِّ مقابل، ولا حتى الاسرى المدنيينَ المعتقلينَ لدى العدوِ اذا كانت لا تَعترفُ بالمقاومينَ منهم الذين ينتمونَ الى الشرفِ الوطنيِّ اكثرَ من كلِّ اَدعيائِه ..

اِنهُ الانحطاطُ والخنوع، الذي باعَ فيه اهلُ الحلِّ والربطِ انفسَهم للشيطانِ واختاروا الخيانةَ طريقاً للبقاءِ كما جاءَ في بيانِ هيئةِ الاسرى التي دعَت الى محاكمةِ المعنيينَ من رأسِ الهرمِ الى اسفلِه على فعلتِهم هذه وحقدِهم الدفينِ على فئةٍ ابَت ان تكونَ ذليلةً مثلَهم ..

ومثلُهم كثيرونَ في هذا البلدِ الشركة بلا محبة، التي اشترى الاميركيُ والسعوديُ جُلَّ ادارته، فباتوا يَدورونَ بأمرهِ فلا يرَوْنَ ولا يَسمعونَ الا ما يُريد . وباتت دولةٌ بامِّها وابيها غائبةً عن عدوانيةٍ صهيونيةٍ تستبيحُ الوطنَ وتقتلُ ابناءَه، والدولةُ السيدةُ الحرةُ نائمةٌ وتَرَسانتُها الدبلوماسيةُ غائبة، وليسَ فيها الا عَدّادُ وزارةِ الصحةِ اليوميُّ للشهداءِ والجرحى .. هو جرحٌ عميقٌ في وِجدانِ الوطن، يفتحُ الفَ سؤالٍ وسؤالٍ عن اهليةِ مَن يتخذونَ القرارَ وكيف يقاربون الملفاتِ من السلاحِ الى اصغرِ التعيينات ..

في حالِ السلاحِ الفلسطيني المقاوم فانه صاحٍ وعينُه على عدوِّه، يُذيقُهُ شرَّ القِصاصِ كما في خان يونس بالامسِ وعلى امتدادِ القطاعِ في قادمِ الايام، مع رفضِ حكومةِ نتنياهو طرحَ الوسطاءِ للحلِّ والاصرارِ على احتلالِ غزة، فاتحةً على جيشِها حربَ استنزافٍ كما يَخشى كبارُ خبرائِها..

المصدر: موقع المنار