مصدر يمني: العملية العسكرية في المقاطرة أحبطت مخطط العدوان السعودي لمهاجمة مدينة التربة



اعلن مصدر عسكري لوسائل إعلام يمنية ان العملية العسكرية في المقاطرة أحبطت مخطط العدو السعودي لمهاجمة مدينة التربة، واورد التفاصيل التالية:



– المشاهد توثق اقتحام مواقع جبلية شديدة الوعورة والاشتباك مع تحشيدات العدوان من مسافة صفر



– المشاهد توثق مصرع وإصابة العشرات من عناصر تحشيدات العدوان ووقوع عدد منهم في الأسر



– المشاهد توثق السيطرة على أهم المواقع الحاكمة والمشرفة على مواقع تحشيدات العدوان وخطوط إمدادها



– المشاهد تظهر فراراً جماعياً لتحشيدات العدوان عقب تكبدها خسائر كبيرة وفقدانها المواقع الحاكمة



– المشاهد توثق استهدافات نوعية لوحدة ضد الدروع بالصواريخ الموجهة لتجمعات تحشيدات العدوان



– المشاهد تظهر انقلاب وتدحرج آليات عسكرية من أعالي المرتفعات الجبلية أثناء فرار تحشيدات العدوان



– المشاهد توثق خسارة العدوان أكثر من 40 آلية ومدرعة بين مدمرة ومعطوبة ومغتنمة