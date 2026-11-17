اعلن مصدر عسكري لوسائل إعلام يمنية ان العملية العسكرية في المقاطرة أحبطت مخطط العدو السعودي لمهاجمة مدينة التربة، واورد التفاصيل التالية:
– المشاهد توثق اقتحام مواقع جبلية شديدة الوعورة والاشتباك مع تحشيدات العدوان من مسافة صفر
– المشاهد توثق مصرع وإصابة العشرات من عناصر تحشيدات العدوان ووقوع عدد منهم في الأسر
– المشاهد توثق السيطرة على أهم المواقع الحاكمة والمشرفة على مواقع تحشيدات العدوان وخطوط إمدادها
– المشاهد تظهر فراراً جماعياً لتحشيدات العدوان عقب تكبدها خسائر كبيرة وفقدانها المواقع الحاكمة
– المشاهد توثق استهدافات نوعية لوحدة ضد الدروع بالصواريخ الموجهة لتجمعات تحشيدات العدوان
– المشاهد تظهر انقلاب وتدحرج آليات عسكرية من أعالي المرتفعات الجبلية أثناء فرار تحشيدات العدوان
– المشاهد توثق خسارة العدوان أكثر من 40 آلية ومدرعة بين مدمرة ومعطوبة ومغتنمة