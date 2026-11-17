الجيش اللبناني يوقف أحد المطلوبين الخطرين لارتكابه أعمال خطف وسلب ويوقف 127 شخصًا نتيجة تدابير أمنية في مناطق عدة

قالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان الثلاثاء “أوقفت وحدة من الجيش، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، في منطقة الرحاب – بعبدا، المواطن (ه.م.) المطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة لارتكابه جرائم مختلفة: خطف أحد الأشخاص، سلب بقوة السلاح، إطلاق نار على مواطنين، ترويج المخدرات.

كما أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزي المدفون – البترون وكفر حزير – الكورة المواطنين (م.ع.) و(ر.ك.) و(م.د.) لحيازتهم مسدسات حربيَّة غير مرخصة، وعند حاجز منطقة الحسبة – صيدا الفلسطيني (ا.ر.) لعدم امتثاله لأوامر عناصر الحاجز.

وكذلك، أوقفت وحدات أخرى في مناطق: مشاريع القاع – بعلبك والدبابية وشدرا ووادي خالد – عكار وعند حاجز المدفون – البترون، ١٢٣ سوريّاً لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم من دون أوراق قانونية.

سلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام