شهيد و7 جرحى باعتداءات العدو الصهيوني المتواصلة على جنوب لبنان

يواصل جيش العدو الصهيوني اعتداءاته وانتهاكه لسيادة الدولة اللبنانية في الجنوب وسط صمت رسمي لافت، حيث تجاوزت الخروق أكثر من 4200 خرق، فيما يستمر عداد الشهداء والجرحى بالارتفاع.

وقد استهدف الطيران المسيّر التابع للعدو الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة دير سريان، ما أدى إلى استشهاد مواطن.

كما ألقت طائرة مسيّرة معادية قنبلة في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيناثا وعيترون، وأخرى عند أطراف بلدة عيترون.

وفي وقت متأخر من ليل الأربعاء ـ الخميس، استهدفت طائرة معادية مبنى عند أطراف منطقة الحوش في قضاء صور بصاروخين، ما أدى إلى سقوط سبعة جرحى، وفق ما أعلنت وزارة الصحة. كما شنّت الطائرات الحربية غارات على بلدة أنصار.

وفي تطور آخر، أطلق العدو ثلاثة صواريخ أرض – أرض من سهل الحولة شمال فلسطين المحتلة، استهدفت أطراف بلدتي أنصار ـ سيناي ومنطقة الرأس في دير الزهراني. كما أطلق قذائف إنارة في الأجواء البحرية المقابلة لبلدة الناقورة.

وتعرضت أطراف بلدة كفرشوبا لإطلاق نار مصدره موقع العدو الإسرائيلي في رويسات العلم بمرتفعات البلدة.

تقرير: حسن خليفة

المصدر: موقع المنار