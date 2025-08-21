عربي وإقليمي

“حماس” في الذكرى الـ56 لإحراقه: لا سيادة للاحتلال على الأقصى وسيبقى إسلاميًا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الخميس، أنه “لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على شبر من المسجد الأقصى المبارك”.

وشددت الحركة، في بيان صحفي في الذكرى الـ56 لإحراق المسجد الأقصى، على أن “إجراءات العدو الفاشي لن تفلح في طمس هويته الإسلامية”، داعية إلى “تحرّك عربي وإسلامي جاد لحماية القدس والأقصى والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال فيهما”.

كما أوضحت الحركة أن “ذكرى احتلال الأقصى تأتي في وقت يصعد فيه الاحتلال جرائم الحرب والإبادة الجماعية والمجازر المروّعة والحصار والتجويع الممنهج ضد قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهراً”، إلى جانب استمرار مخططاته الاستيطانية والتهويدية في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، والترويج العلني لمخططات هدمه وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.

وأكدت حماس على أن جريمة إحراق المسجد الأقصى وغيرها من جرائم العدو ومخططاته لن تفلح في فرض أمر واقع يمكّنه من الاستيلاء عليه، مشيرة إلى أن القدس والمسجد الأقصى “سيبقيان عنوان الصراع مع الاحتلال، وبوصلة وحدة شعبنا وأمتنا حتى تحريرهما”.

هذا وأضافت أن “أطماع الاحتلال لا تتوقف عند حدود فلسطين التاريخية، بل تتعداها إلى دول عربية شقيقة”، مذكرة بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى “إسرائيل الكبرى”.

وبينت حماس أن تلك الصريحات “تجعل الكيان خطراً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم”، مطالبة بـ”تحرك جاد لكبح عدوانه، والعمل على عزله دولياً ومحاكمة قادته كمجرمي حرب”.

يُذكر أنه في 21 آب/أغسطس 1969، أقدم المتطرف اليهودي الأسترالي دينيس مايكل روهان على إحراق الجناح الشرقي من المسجد الأقصى، ما أدّى إلى تدمير منبر صلاح الدين التاريخي وإلحاق أضرار جسيمة بالمكان. وقد أثار الحادث موجة غضب عارمة في العالم الإسلامي، وأسفر عن تأسيس منظمة التعاون الإسلامي.

وقد حدث ذلك، قبل أن يتمكن الفلسطينيون من إنقاذ ما تبقى في المسجد الأقصى قبل أن تجهز عليه النيران، حيث هرعت مركبات الإطفاء من الخليل وبيت لحم ومناطق مختلفة من الضفة الغربية والبلديات العربية داخل الخط الأخضر لإنقاذ المسجد المبارك.

ولم تنجح محاولات سلطات الاحتلال حينها منع عملية الإطفاء، رغم قطعها المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد في يوم الحريق نفسه. كما تعمدت مركبات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس التأخر، حتى لا تشارك في إطفاء الحريق.

المصدر: مواقع إخبارية