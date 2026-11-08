تقرير مصور | الشيخ أحمد القطان من برالياس: الإرادة الأميركية ستنكسر والعدو الصهيوني سيهزم

أكد رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ الدكتور أحمد القطان أن التضحيات والشهداء لن يثنوا أصحاب الأرض عن التمسك بها والدفاع عنها، مشدداً على أن النصر سيكون حليف أهل الأرض والمستضعفين، فيما ستكون الهزيمة من نصيب المحتلين والمعتدين، مهما طال الزمن.

وخلال محاضرته الأسبوعية التي نظمتها الهيئة النسائية في جمعية قولنا والعمل، في مسجد عمر بن الخطاب ببرالياس، شدد القطان على أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن التضحيات لا تعني التخلي عن الأرض، بل تستدعي مزيداً من الصبر والثبات والتمسك بها.

وفي الشق السياسي، اعتبر القطان أن الولايات المتحدة والعدو الصهيوني وسائر القوى المستكبرة تمثل وجوهاً لعملة واحدة في عدائها للإسلام والمسلمين والمستضعفين، لافتاً إلى أن التطورات السياسية، ولا سيما نتائج الانتخابات الأميركية، أظهرت أن حسابات هذه القوى ومخططاتها ليست بمنأى عن التحولات.

وأكد ثقته بانكسار الإرادة الأميركية وهزيمة العدو الصهيوني، قائلاً: «أبداً الهزيمة للمحتل، النصر لأهل الأرض»، ومشدداً على أن طريق النصر يمر بالصبر والبصيرة والتمسك بالدين والقرآن والثبات والإيمان بالله.