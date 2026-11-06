حرس الثورة الإسلامية في ايران: إسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية السادسة عشرة من طراز MQ-1 في أجواء جزيرة قشم وذلك ضمن شبكة الدفاع الجوي الموحّدة في البلاد