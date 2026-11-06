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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | تصعيد الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية.. مداهمات واعتقالات و15 ألف انتهاك خلال تشرين الأول

    صعّدت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر وصباح اليوم، اقتحاماتها لمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل واعتقال عدد من المواطنين.

    واقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب جنين، ومخيم عسكر الجديد وحي الضاحية شرق نابلس. وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت شابين خلال اقتحام بلدة عزون، كما اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله، وجبل الرحمة في محافظة الخليل، حيث حوّلت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأهالي في سوق الحلال.

    وتتواصل، بالتوازي، اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والبنى التحتية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

    وفي سياق متصل، وثّق مركز «معطى» نحو 15 ألفاً و303 انتهاكات خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 97% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر الماضي.

    ومن الضفة الغربية ينضم إلينا مراسلنا ديب حوراني، للاطلاع على آخر التطورات الميدانية.

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