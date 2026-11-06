العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية: استهداف ناقلتي نفط مخالفتين في مضيق هرمز

اعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية انه:”تم استهداف ناقلتي نفط مخالفتين، إحداهما في المنطقة الواقعة شرقي مضيق هرمز، والأخرى داخل مضيق هرمز، وكانتا تحاولان العبور عبر مسار غير مسموح به، وذلك بواسطة لغم بحري، وقد توقفتا في مياه مضيق هرمز.

وقد أطفأت ناقلتا النفط جميع أنظمة الملاحة والتعرّف الخاصة بهما، وحاولتا الخروج من مضيق هرمز عبر المسار غير المسموح به، بدعم من جيش أمريكا المعتدي والإرهابي، لكنهما اشتعلتا بالنيران وتوقفتا بعد اصطدامهما بلغم.

إن مضيق هرمز مغلق بفضل الله وبهمة رجال القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، ولن يطرأ أي تغيير على ذلك حتى تحقيق الشروط السبعة. ولن تفضي محاولات قوات سنتكوم المعتدية لإجبار ناقلات النفط على العبور من المنطقة غير المسموح بها والملوثة بالألغام، إلا إلى هزائم متتالية ومخزية”.

المصدر: العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية