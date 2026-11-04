منخفض جوي يؤثّر على لبنان حتى نهاية الأسبوع.. أمطار رعدية وتحذير من السيول الجمعة والسبت

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني تحوّل الطقس في لبنان، اعتباراً من مساء اليوم، إلى خريفي متقلّب وماطر، تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً وأمطار وعواصف رعدية ورياح ناشطة، يستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع.

وحذّرت المصلحة من تشكّل السيول على الطرق مع اشتداد غزارة الأمطار يومَي الجمعة والسبت، ولا سيما مساء الجمعة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون معدلاتها الموسمية.

وأوضحت أن الطقس الخريفي، المصحوب بدرجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية، يستمر في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم، قبل بدء تأثير المنخفض.

الطقس المتوقّع

يكون الطقس اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم، مع انخفاض درجات الحرارة، خصوصاً في الداخل وفوق الجبال، وهطول أمطار متفرّقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة.

أما الخميس، فيكون غائماً مع انخفاض إضافي وطفيف في درجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، واستمرار هطول أمطار متفرّقة تتخلّلها انفراجات واسعة. ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات، ما يؤدّي إلى تدنّي الرؤية.

ويكون الطقس الجمعة غائماً، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة إلى ما دون معدلاتها الموسمية، واشتداد غزارة الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد والرياح الناشطة، مع تحذير من تشكّل السيول على الطرق، خصوصاً خلال المساء.

ويستمر الطقس السبت غائماً، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة إلى ما دون معدلاتها الموسمية، وأمطار غزيرة مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة، وتحذير من تشكّل السيول على الطرق.

الحرارة والرياح والرطوبة

تتراوح درجات الحرارة على الساحل بين 17 و23 درجة، وفوق الجبال بين 9 و18 درجة، وفي الداخل بين 11 و22 درجة.

وتبلغ معدلات درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني بين 14 و23 درجة في طرابلس، وبين 17 و25 درجة في بيروت، وبين 8 و20 درجة في زحلة.

وتكون الرياح السطحية جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة. ويكون الانقشاع جيداً على الساحل ومتوسطاً على المرتفعات بسبب الضباب، فيما تتراوح الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80 بالمئة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام