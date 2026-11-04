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    الديمقراطيون يفوزون بـ26 مقعدا في انتخابات حكام الولايات مقابل 20 للجمهوريين مع تواصل عمليات الفرز

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