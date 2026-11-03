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   22 جمادى الأولى 1448   
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    الانتخابات النصفية الأميركية.. اختبار جديد لترامب ومستقبل السيطرة على الكونغرس، آخر التطورات الأميركية وأبرز الملفات المطروحة، مع محلل الشؤون الأميركية في قناة المنار محمد حمدان

    المصدر: موقع المنار

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