الانتخابات النصفية الأميركية.. اختبار جديد لترامب ومستقبل السيطرة على الكونغرس، آخر التطورات الأميركية وأبرز الملفات المطروحة، مع محلل الشؤون الأميركية في قناة المنار محمد حمدان

المصدر: موقع المنار