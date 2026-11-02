الحرس الثوري الإيراني: تحييد عمليات إرهابية في جنوب سيستان وبلوشستان

قال بيان العلاقات العامة لقيادة فيلق القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني انه:”بفضل معلومات استخباراتية دقيقة، تم نصب كمين لفريق إرهابي كان قد تم تحديده مسبقًا ووضع تحت المراقبة الاستخباراتية قبل تنفيذه عملًا إرهابيًا”.

واضاف البيان:” أسفرت هذه العملية عن مقتل أحد الإرهابيين واعتقال آخرين، بينما لا تزال ملاحقة العناصر الفارّة الأخرى جارية”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفريق كان يهدف، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إرهابية على مقرات القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة للدفاع ضد العدو المعتدي، إلى قطع طريق زراباد-كوناراك، وهو ما تم إحباطه بفضل التدخل السريع من قبل أنصار الإسلام.

وأكدت قيادة فيلق القدس مجددًا أن المساس بأمن شعب سيستان وبلوشستان خط أحمر، وأن الفرق الإرهابية التي تنفذ مهامًا بأوامر من العدو المهزوم تخضع للمراقبة الاستخباراتية.

المصدر: الحرس الثوري الإيراني