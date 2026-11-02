القوات المسلحة اليمنية: تم استهداف رادار الإنذار المبكر في جيزان بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة، وتم استهداف طائرة نقل عسكرية في مطار جيزان وحققت العملية هدفَها