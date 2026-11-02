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    العلاقات العامة للبحرية الإيرانية: تعرض ناقلة نفط لحادث في المنطقة المحظورة وغير الآمنة شرق مضيق هرمز واشتعال فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري

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