مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 18-8-2025

بقلم: علي حايك

قراءة: سهيل دياب

فرادَى جاؤوا او مثنَى او جماعاتٍ، لا جديدَ في جَعبةِ الاميركيِّ الا المزيدُ من الاملاءاتِ على اللبنانيينَ والتبريرُ للاسرائيليين ..

حضرَ توم براك مُصطحباً مورغان اورتيغوس لتهنئةِ الحكومةِ اللبنانيةِ على نجاحِها باشعالِ فتيلِ تفجيرِ البلادِ والتزامِها التامِّ بالتمنياتِ الاميركيةِ وليس الاملاءات، طالما انَ حكومةَ نواف سلام لا تتخذُ قرارَها الا بناءً لما تُمليهِ عليه مصالحُ الوطنِ كما أكدَ الرؤساء.

وقفَ الواعظُ الاميركيُ على المنبرِ اللبناني محاضراً باهميةِ اَن يَستسلمَ البلدُ ويُجرِّدَ جَعبتَه من ايِّ ورقةِ قوةٍ كما امْلَت عليه الورقةُ الاميركيُة،بل ارادَ التذاكيَ بمعسولِ الكلام، مُستخفّاً بعقولِ اللبنانيين، ومخاطباً الشيعةَ عن اهميةِ الاستسلامِ للوحشِ الاسرائيليِّ الوديع. ولم يُسمَع من براك ايُّ اشارةٍ اسرائيليةٍ بوقفِ العدوانيةِ او الانسحابِ من الاراضي اللبنانيةِ رغم َ سَخِيِّ قراراتِ الحكومةِ اللبنانية، بل استشرفَ الموفدُ الاميركيُ طريقَ التطبيعِ والسلامِ مع الجيرانِ كما سمّاهم، دونَ ان يَشُدَ عَضُدَ حلفائِه ولو باشارةٍ صغيرةٍ او تلميحِ اجابةٍ عن السؤالِ المركزيِّ الذي سمِعَه في عينِ التينة كما في طياتِ حديثِ بعبدا والسراي – ماذا عن الالتزاماتِ الاسرائيليةِ تِجاهَ لبنان؟

تركَ الموفدانِ الاميركيانِ بيروتَ متوجهَيْنِ الى تل ابيب لاستشرافِ موقفِ الحكومةِ الصهيونيةِ اِن كانت ترضى عن اوراقِ التسليمِ اللبنانية، على انْ يعودا نهايةَ الشهرِ بعدَ ان يكونَ الجيشُ اللبنانيُ قد قَدّمَ ورقتَه للحكومةِ حولَ كرةِ النارِ التي رَمَتها في ملعبِه ولا تزالُ تُسعِّرُها بمزيدٍ من التزاماتِها امامَ براك..

وقبلَ ان يصلَ الموفدانِ الاميركيانِ الى تل ابيب سبقَهما الى مكتبِ بنيامين نتنياهو اولوياتُ غزةَ وتطوراتُ ملفِ مفاوضاتِها، فنَقَلت وكالاتُ الانباءِ العالميةُ عن مصادرَ في حركةِ حماس انَّها رَدَّت على مقترحِ الوسطاءِ الجديدِ لوقفِ حربِ الابادةِ على الشعبِ الفلسطينيِّ بالايجاب، ما يَخلِطُ الاوراقَ على طاولةِ نتنياهو وحليفيهِ سموترتش وبن غفير اللذينِ يُروّجانِ الآنَ لقراراتٍ تنفيذيةٍ بضمِّ الضفةِ الغربيةِ وانهاءِ سلطةِ رام الله..

على انَ سلطانَ الحربِ الفعليَ وأبَا الابادةِ الجماعيةِ في غزةَ دونالد ترامب يفاوضُ في البيتِ الابيضِ على صفقةِ اوكرانيا مع زعماءِ القارةِ الاوروبيةِ فائقي العجزِ والضياع ..

المصدر: قناة المنار