حراك المعلمين المتعاقدين ورابطة التعليم الثانوي بحثا في تداعيات دمج الشعب وحماية حقوق المعلمين والطلاب

أعلن حراك المعلمين المتعاقدين في بيان أن منسّقه حمزة منصور بحث مع رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي جمال العمر” أبرز المستجدات في قطاع التعليم الرسمي، ولا سيّما القرارات المفاجئة التي اتخذتها وزارة التربية بشأن دمج الشعب، وما نتج منها من تداعيات على الأساتذة المتعاقدين وأساتذة الملاك والطلاب، فضلاً عن انعكاساتها على العملية التربوية”.



وأوضح أنه” نقل هواجسه ومطالبه إلى رئيس الرابطة، الذي يلتقي وزيرة التربية اليوم لبحث هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول مناسبة”.



وأكد منصور” وجود توافق بين الحراك والرابطة على ضرورة حماية التعليم الرسمي وصون حقوق المعلمين والطلاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام