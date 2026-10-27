القوات اليمنية تستهدف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية السعودية واندلاع حريق

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع ان “القوات اليمنية تمكنت بعون الله تعالى من استهداف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بالسعودية بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في نشوب حرائق ضخمة في الموقع المستهدف”.

وتعتبر مصفاة رأس تنورة اكبر مصفاة نفط في السعودية.

في هذا الاطار نقلت وكالة ​بلومبرغ نيوز عن مصدر مطلع أن السعودية ​عملت على ​إخماد حريق اندلع بالقرب ⁠من أكبر ​محطة في المملكة ​لتصدير النفط في رأس تنورة على ساحل الخليج، ​عقب هجوم ​وقع في المنطقة.

وذكر تقرير ‌للوكالة ⁠أن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح ​اليوم ​الثلاثاء ⁠بالقرب من منشآت تشغلها ​شركة أرامكو السعودية.

وبحسب ​التقرير، ⁠لم يتضح بعد حجم الأضرار ⁠الناجمة ​عن ​الحريق.