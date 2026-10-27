الثلاثاء   
   27 10 2026   
   15 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 13:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    القوات اليمنية تستهدف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية السعودية واندلاع حريق

      اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع ان “القوات اليمنية تمكنت بعون الله تعالى من استهداف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بالسعودية بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في نشوب حرائق ضخمة في الموقع المستهدف”.

      وتعتبر مصفاة رأس تنورة اكبر مصفاة نفط في السعودية.

      في هذا الاطار نقلت وكالة ​بلومبرغ نيوز عن مصدر مطلع أن السعودية ​عملت على ​إخماد حريق اندلع بالقرب ⁠من أكبر ​محطة في المملكة ​لتصدير النفط في رأس تنورة على ساحل الخليج، ​عقب هجوم ​وقع في المنطقة.

      وذكر تقرير ‌للوكالة ⁠أن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح ​اليوم ​الثلاثاء ⁠بالقرب من منشآت تشغلها ​شركة أرامكو السعودية.

      وبحسب ​التقرير، ⁠لم يتضح بعد حجم الأضرار ⁠الناجمة ​عن ​الحريق.

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | اجتماع رباعي في طهران لتعزيز الأمن الإقليمي

      تقرير مصور | اجتماع رباعي في طهران لتعزيز الأمن الإقليمي

      نقل رالي دكار 2027 خارج السعودية بسبب مخاوف أمنية

      نقل رالي دكار 2027 خارج السعودية بسبب مخاوف أمنية

      ‏متظاهرون في أنقرة: لن نقتل شبابنا من أجل نفط السعودية

      ‏متظاهرون في أنقرة: لن نقتل شبابنا من أجل نفط السعودية