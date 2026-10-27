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   15 جمادى الأولى 1448   
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    القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في نشوب حرائق ضخمة في الموقع المستهدف

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