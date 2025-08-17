لبنان

الشيخ حمود: قوة “إسرائيل” مصطنعة والمقاومة استعادت عافيتها

قال رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود إن “قوة إسرائيل مصطنعة وليست قوة ذاتية، وإذا قطع عنهم الأميركي السلاح والمال والفيتو والدور السياسي، فماذا يبقى من قوتهم؟”.

جاء كلام الشيخ حمود، يوم الأحد، خلال لقاء في بعلبك نُظم بمناسبة ذكرى انتصار حرب تموز 2006، بحضور فعاليات سياسية واجتماعية، حيث قال: “نحن من جهتنا نطالب بتسليم سلاح الجيوش العربية إلى المقاومة”، وتابع: “لتسلم كل الجيوش العربية سلاحها إلى شرفاء الأمة، وليس إلى القادة الذين هم عبيد عند الأميركي”.

وأضاف الشيخ حمود أن “المقاومة استعادت عافيتها وقوتها، ونحن أمام احتمال من اثنين: إما على طريقة داوود عليه السلام، وإما أن تستيقظ الأمة”، وتابع: “لكن كيف ذلك؟ فهذه الأمة الغافية لا يمكن لنا أن نتوقع أن يصل تخلفها إلى هذا المستوى. العالم الإسلامي يكاد أن يصل إلى المليارين ولا يتحرك، فيما نشاهد في بعض الدول الغربية تحركات”.

وقال الشيخ حمود: “كنا نتحدث عن الحكام، أما اليوم فنتحدث عن الشعوب أيضًا، أين هذه الشعوب في مصر أو في غيرها؟ والجمهور العربي في الخليج ينطبق عليه قول الله تعالى: «الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا»”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام