لبنان

برو: قرار الحكومة اللبنانية حول سلاح المقاومة هو قرار استسلام وتجريد للبنان من نقطة قوته

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو أن “ما أقرّته الحكومة اللبنانية حول سلاح المقاومة هو قرار استسلام للبنان وتجريده من نقطة قوته”.

وسأل برو، خلال مجلس أربعين الإمام الحسين الذي تُحييه القرى الكسروانية في قاعة حسينية بلدة زيتون “كيف تسلّمون أهم نقطة قوة في أول مرحلة؟ وهل فكّر أحد من أركان الدولة، في حال لم يلتزم العدو المجرم بالمراحل التالية، ماذا سيفعل في لبنان؟”.

وأوضح برو أن “رفضنا لهذا القرار، واستعدادنا للذهاب إلى أي سيناريو، يعتمد على عدم تحصيل إجابات على هذه الأسئلة، فضلاً عن تجربتنا مع هذا العدو، الذي نشاهد يومياً انتهاكاته، ضارباً بعرض الحائط أبسط القوانين الدولية التي يراهن عليها البعض كضامن للاستقرار”.

وأشار برو إلى أن “ورقة توم براك تتعامل مع الجانب اللبناني بلغة الفرض والإخضاع والذل، بينما تستخدم مع الجانب الصهيوني لغة التمنّي والتسويف”، وأضاف “من أجل دفع هذا الذل عن لبنان وشعبه بكل مكوّناته، اعتبرنا هذا القرار غير السيادي قراراً غير موجود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام