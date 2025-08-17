لبنان

ذبيان: للبحث في مصير لبنان وحماية الصيغة الوطنية الواحدة بعيدًا عن إملاءات الخارج

أشار رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان إلى أن “الذكرى التاسعة عشرة لانتصار تموز 2006، والذي تكرّس بعد 33 يومًا من الملاحم البطولية، ما هي إلا إحدى ثمار وجود المقاومة في لبنان”.

ودعا ذبيان في حديث له الأحد “كل من ينادي بسحب السلاح أو حصره إلى أخذ العبرة مما حصل في دول الجوار، حيث شكّل تسليم السلاح المدخل لارتكاب المجازر وانتهاك الأعراض وتدمير الأوطان وتحويلها إلى مناطق نزاع وتوتر مذهبي وطائفي لا ينتهي إلا ببدعة التقسيم”.

وأكد ذبيان على “ضرورة إجراء مقاربة واقعية لملف السلاح، تأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان وشعبه، وتحصينه داخليًا في مواجهة الأخطار، سواء الإسرائيلية جنوبًا أو خطر الإرهاب شرقًا وشمالًا”، وتابع أن “هذا ما يحتم الجلوس معًا من أجل البحث في مصير لبنان كوطن لجميع أبنائه، وكيفية حماية الصيغة الوطنية الواحدة، بعيدًا عن إملاءات وشروط الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام